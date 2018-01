“Een domme kleine actrice”: Britse partijleider onder vuur nadat zijn vriendin uithaalt naar Meghan

Leider Henry Bolton (54) van de eurofobe Britse partij Ukip ligt onder vuur nadat zijn vriendin, ene Jo Marney (25), racistische en denigrerende uitspraken had gedaan over Meghan Markle, de kersverse verloofde van prins Harry. In een resem sms’jes aan een vriend had Marney uitgehaald naar Markle en zwarte mensen in het algemeen.

De bal kwam aan het rollen door publicatie van de sms’jes in de krant Mail on Sunday. Bolton, in september tot Ukip-leider verkozen, reageerde meteen door te zeggen dat Marney “geschorst” is als lid van de UK Independence Party.

Marney zelf putte zich in een communiqué uit in verontschuldigingen voor haar “schokkende taal”, maar beklemtoonde dat haar uitingen “bewust overdreven” waren en “uit hun context gerukt”.

Henry Bolton en zijn vriendin Jo Marney die de uitspraken deed. Foto: Photo News

“Domme kleine actrice”

Markle werd onder andere afgeschilderd als “een domme kleine actrice” en “geobsedeerd door ras”. De allicht grofste uitspraak was dat de Amerikaanse “het zaad van de koninklijke familie zal bezoedelen”, met mogelijk een “zwarte Britse koning” (en “een moslimpremier”) tot gevolg. Harry en Meghan geven elkaar namelijk het jawoord op 19 mei.

Bolton, oud-officier van het Britse leger, is al de derde Ukip-leider seder het opstappen van de historische partijleider Nigel Farage. Die stapte kort na het brexitreferendum op.

Bolton haalde onlangs zelf negatieve krantenkoppen door zijn vrouw te verlaten om een relatie te beginnen met de 29 jaar jongere Marney.