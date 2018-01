‘Leger van schoonheden’ verraadt dit keer meer over Noord-Korea dan Kim Jong-un lief is

Kim Jong-un en zijn vrouw Ri Sol-ju, die in 2005 nog in het cheerleaderteam van Noord-Korea zat. Foto: REUTERS

Noord-Korea heeft bekendgemaakt dat ’s lands beroemde cheerleaderteam, dat uit honderden jonge vrouwen bestaat, op de Winterspelen in Zuid-Korea zal optreden. ‘Het leger van schoonheden’ is razend populair, wat de dictatuur moet verdoezelen. Maar dit keer geeft het regime per ongeluk meer informatie prijs dan gewild.

Ze zijn vooraan de twintig, hebben een aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk uiterlijk, zijn zo lenig als een kat, aanbidden de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en hebben evenveel uithoudingsvermogen als Serena Williams: overal waar de Noord-Koreaanse cheerleaders optreden, betovert het team het publiek. Met meer dan 250 leden zijn de repetities eerder driloefeningen, maar toch stellen veel Noord-Koreaanse studentes zich vrijwillig kandidaat om lid te worden van het nationale team.

Foto: Reuters

De foutloze choreografieën van het cheerleaderteam werpen al meer dan tien jaar hun vruchten af: wanneer de Noord-Koreaanse meisjes naar internationale sportevenementen gaan, spreken de toeschouwers niet langer over de dictatuur maar over de indrukwekkende show. De Zuid-Koreanen zijn zelfs zo verzot op de cheerleaders dat ze hen de bijnaam ‘leger van schoonheden’ hebben gegeven: een benaming die snel weerklank vond in ‘hot cheerleader’-videos op Youtube.

Verbod op optreden

Een van de bekendste Noord-Koreaanse cheerleaders is Ri Sol-ju. Zij schitterde in 2005 in enkele choreografieën, waar ze werd opgemerkt door Kim Jong-un. De Noord-Koreaanse leider zou zijn vrouw onmiddellijk na hun ‘huwelijksarrangement’ verboden hebben om nog op te treden. Een raad die de vrouw gelukkig ter harte neemt, want het is de Noord-Koreaanse leider menens met de vrouwen in zijn leven. Zo liet hij in 2013 nog een ex-vriendin executeren omdat ze de antipornowetgeving had overtreden.

Kim Jong-un en zijn vrouw Ri Sol-ju Foto: REUTERS

Naast de vrouw van Kim Jong-un worden nog verschillende andere cheerleaders gelinkt aan Noord-Koreaanse mannen die zich hebben opgewerkt tot in de entourage van de leider. Ook zij treden niet meer op met het nationale cheerleaderteam en zullen de Winterspelen in Zuid-Korea moeten missen.

Dat Kim Jong-un vrij snel - nadat bekendgemaakt werd dat de Noord-Koreanen zouden deelnemen aan de Winterspelen in Seoul - liet communiceren dat ook het voltallige cheerleaderteam aanwezig zal zijn, hoeft op zich niet te verbazen. Noord-Korea heeft meer dan ooit nood aan wat afleiding van zijn politieke en nucleaire bezigheden. Al was de communicatie dit keer niet helemaal zonder risico, want experts konden uit de communicatie een belangrijk weetje filteren.

Voorbereiding

Het feit dat er meer dan 250 cheerleaders klaarstaan om te vertrekken, betekent namelijk dat Noord-Korea al lang had beslist om deel te nemen aan de Winterspelen. Dat zegt Noord-Korea-expert Andray Abrahamian aan Business Insider. “Zo’n grote groep jonge meisjes voorbereiden om feilloos en volledig in lijn met de ideologie een show te geven, dat vraagt maanden voorbereiding. De mentale voorbereiding is net zo belangrijk als de fysieke voorbereiding: in het buitenland zullen de cheerleaders mogelijk geconfronteerd worden met andere visies, die ze natuurlijk moeten verwerpen van Noord-Korea.”

“De timing voor de toenadering tot Zuid-Korea is opmerkelijk”, aldus Abrahamian. “Ik denk dat Noord-Korea eerst de grootste nucleaire test achter de rug wilde hebben en dan de internationale relaties wat wilde versoepelen door deel te nemen aan de Winterspelen. Wat een impulsieve zet lijkt op het eerste gezicht, zou dus wel eens een uitgekiende strategie kunnen vormen.”