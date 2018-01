Dylan Batubinsika is dit seizoen de sterkhouder in de Antwerp-defensie waardoor hij zijn contract bij The Great Old heeft kunnen verlengen. Maar ook naast het veld heeft de 21-jarige Fransman zo zijn kwaliteiten… als kapper. Tijdens de ploegstage moest de verdediger geregeld zijn schaar en scheermachine bovenhalen om het haar van zijn ploeggenoten bij te knippen. “Het is een droom een kapsalon te openen”, zegt hij zelf.