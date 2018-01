Opnieuw gifgasaanvallen op burgers gemeld in Syrië

Gisteren zou opnieuw een aanval met giftige chloorgassen uitgevoerd zijn op een door rebellen belegerde enclave vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. Volgens Britse media meldden verschillende burgers een opvallende gasgeur vlak na een raketinslag. Een medisch team zegt dat de symptomen bij de slachtoffers wijzen op een gifgasaanval.

De regio Oost-Ghouta wordt dagelijks beschoten, maar volgens de Britse nieuwswebsite BBC zou het nu om een giftige gasaanval kunnen gaan. De non-profitorganisatie UOSSM, de Union of Medical Care and Relief Organisations, herkende symptomen als ademhalingsproblemen, kortademigheid en niet-reagerende irissen bij de slachtoffers. Ook de geur van chloor en het gevoel in een lichte roes te verkeren, wijzen op het ergste. De vijf vrouwen en één kind worden verzorgd en opgevolgd.

In onderstaand bericht dat UOSSM deelde op Twitter is het jongetje te zien.

PRESS RELEASE: Suspected Chemical Attack in Eastern Ghouta Injures Six

There was a suspected chemical attack today in eastern #Ghouta. Five women and one child were wounded. Please click the link below to read the full press release.https://t.co/REaUym46nO pic.twitter.com/KxeelaXSBx — UOSSM USA (@UOSSMUS) January 14, 2018

Geel-groene wolken

In de regio leven zo’n 400.000 burgers die al sinds 2013 letterlijk onder vuur liggen van regeringstroepen van president Assad en het Russische leger, dat op zijn beurt de president steunt. Gifgas zou daarbij gebruikt worden in granaten en mortieren om rebellen uit hun schuilplaatsen te verdrijven, maar de Syrische overheid blijft ontkennen dat ze daarvoor chemische wapens zou gebruiken.

Toch wijst alles in die richting. Op andere beelden die opduiken op sociale media is te zien hoe mensen door de straten rennen waar een dichte nevel het zicht slecht maakt. Ook de typische geel-groene kleur is opvallend. De Syrische burgerbescherming ‘The White Helmets’ zou de aanval aan de Britse krant Daily Mail bevestigd hebben.

Kinderen worden behandeld na een gifgasaanval in april 2017. Foto: AFP

Hongersnood

Yusuf Ibrahim, een leraar die is ondergedoken in het door rebellen overvallen stadje Harasta, net buiten Oost-Ghouta, beschreef de situatie als volgt aan de BBC: “Vandaag is het hier niet zo moeilijk als gisteren, want er zijn tot nu toe nog geen gevechtsvliegtuigen of rooftochten gepasseerd. Enkel zware beschietingen met raketten. Maar die richtten zich wel op de gebouwen en de bevolking in Harasta.”

“De inwoners van de stad leven bijna allemaal ondergronds,” klinkt het verder. “Want in hun kelders zijn ze veilig voor de bombardementen. Er is geen sprake van het dagelijkse leven met markten of gewone dienstverlening.”

De gevolgen zijn groot: een tekort aan voedsel, proper water en medicijnen maken overleven steeds moeilijker. Mensen sterven steeds vaker door honger of ziekte. Ook voor hulpdiensten is het zo goed als onmogelijk om de burgers in de regio te helpen, bijna alle wegen zijn gevaarlijk of niet meer te gebruiken.