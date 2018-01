Premier League-spits is iets te gretig en daagt dag te vroeg op voor reis naar Old Trafford

Een match spelen tegen Manchester United op het legendarische Old Trafford. Zeg nu zelf, je zou voor minder staan popelen. Maar Saido Berahino toonde zich wel erg gretig. De Engels-Burundese aanvaller van Stoke City daagde zondag op om op de bus te stappen richting Manchester, maar stond tot zijn verbazing moederziel alleen op de parking. Niet onlogisch, want Berahino had zich vergist: de ‘Potters’ spelen pas morgen tegen Lukaku en co. Voor Saido zat er niets anders op dan het hoongelach van ploegmaat Kurt Zouma te incasseren, terug naar huis te keren en nog een dag wachten.