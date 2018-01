Spaans international beschuldigd van racisme door tegenstander

De Colombiaanse verdediger Jefferson Lerma heeft Spaans international Iago Aspas voor de televisiecamera’s beschuldigd van racisme na afloop van de competitiewedstrijd tussen Levante en Celta Vigo zondagochtend. Aspas zou tijdens de match in de Spaanse Primera Division racistische beledigingen aan het adres van de zwarte Levante-speler geuit hebben.

Tijdens een tv-interview na de match spuwde Lerma zijn gal: “Ik wil iets aanklagen, nu ik hier voor de camera’s sta”, begon hij. “Racistische uitlatingen zouden niet mogen bestaan. Aspas zei ‘negro de mierda’ tegen mij, en dat kan niet getolereerd worden.”

Lerma beweerde dat hij de scheidsrechter inlichtte over de uitspraak van Aspas, maar die antwoordde dat hij het “beu was om gestoord te worden”.

De club van Lerma, Levante, heeft intussen een verklaring vrijgegeven waarin ze hun steun uitspreken voor hun speler en het racisme veroordelen. Aspas reageerde via de media van zijn club, Celta Vigo: “Wat gezegd wordt op het veld blijft op het veld. Dus zal ik niet vertellen wat hij tegen mij zei. In elk geval heb ik die woorden waarvan sprake nooit in de mond genomen.” Celta heeft op zijn beurt een verklaring gepubliceerd waarin ze Aspas in bescherming nemen en hun inzet voor fair play en respect op en naast het veld benadrukken.