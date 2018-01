C&A mogelijk verkocht aan Chinezen

Het kledingconcern C&A wordt mogelijk verkocht aan Chinese investeerders. De familie Brenninkmeijer zou momenteel een verkoop van het bedrijf voorbereiden. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel zondag.

De deal zou bijna voltooid zijn, vertellen bronnen aan het blad, maar C&A wilde de informatie tegenover Der Spiegel bevestigen noch ontkennen.

Cofra-Holding, het moederbedrijf van de textielketen in Zwitserland, zei in een schriftelijk antwoord op de vraag van een mogelijke verkoop: “De lopende herstructurering van C&A omvat ook het verkennen van verschillende manieren om te penetreren in groeimarkten zoals China en de digitale markt. En kan ook mogelijke partnerschappen en andere soorten aanvullende, externe participaties inhouden”.

De modeketen telt meer dan 1.500 winkels in achttien Europese landen, waarvan 138 in België. C&A heeft meer dan 35.000 mensen in dienst en is een van de grootste modeketens van Europa. Het bedrijf staat door de toenemende concurrentie van ketens als H&M en Primark en online concurrentie zwaar onder druk.