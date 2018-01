Erdogan dreigt met aanval om door Syrische Koerden gecontroleerde stad “van terroristen te zuiveren”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er zondag in een toespraak op televisie mee gedreigd, “een van de volgende dagen” een offensief te lanceren tegen Afrin. Die Noord-Syrische stad wordt gecontroleerd door Koerdische milities, die door Ankara beschouwd worden als “terroristen”. Het militaire optreden kadert in het Schild van de Eufraat, de Turkse inmenging in Syrië met als beleden bedoeling de Turkse zuidgrens veilig te houden.

Voor Turkije zijn zowel Islamitische Staat (IS) als de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) terreurorganisaties. YPG-milities controleren momenteel Afrin, en zijn volgens de Turken verbonden met de Koerdische Arbeiderspartij PKK, ook al een terreurorganisatie in de ogen van Ankara, de Europese Unie en de VS.

“Van terroristen gezuiverd”

Operatie Euphrate Shields is officieel in maart 2017 beëindigd. Sindsdien heeft Erdogan herhaaldelijk gesteld dat Afrin “van terroristen gezuiverd” moet worden. Sinds eind december heeft Turkije zijn militaire aanwezigheid in de grensprovincie Hatay met Syrië danig opgekrikt.

De strijd met de YPG dreigt Turkije, een lid van de NAVO, in confrontatie te brengen met de Amerikanen, die de Syrische Koerden juist steunen. En Washington maakte zondag duidelijk dat de VS in de vorm van de door haar geleide internationale coalitie haar aanwezigheid in Syrië niet wil opgeven. De Verenigde Staten leiden een nieuwe ‘Grensbeveiligingsmacht’ (Border Security Force) op, die 30.000 eenheden zal tellen en die ontplooid zal worden in de grensgebieden met Turkije en Irak die gecontroleerd worden door de Syrische Democratische Krachten (SDF). De SDF worden gedomineerd door de YPG. De helft van de troepenmacht zal bestaan uit veteranen van de SDF, de andere helft moet nog worden gerekruteerd.

Volgens Washington is het VS-beleid om de Koerden te bewapenen “noodzakelijk” om een “duidelijke overwinning” te boeken tegen IS in Raqqa. Zowel Damascus als Moskou is vierkant tegen de VS-aanwezigheid in Syrië.