Waalse derby ontaardt compleet: supporters van La Louvière ranselen spelers van tegenstander af

De Waalse derby in de Derde Amateurklasse tussen Francs Borains en La Louvière (2-1) is compleet ontaard. Ongeveer 40 bezoekende fans bestormden het veld en ranselden enkele spelers van de thuisploeg af. Enkelen van hen raakten gewond, onder meer de kapitein en de doelman kregen rake klappen.

De spanningen tussen de twee supporterclans waren de voorbije week al voelbaar nadat een supporter van La Louvière een afgevaardigde uit Borain zou hebben beledigd, waarna die een slag zou hebben uitgedeeld. In aanloop naar de derby werd opgeroepen om zich te gedragen en de wedstrijd zelf verliep zonder incidenten... maar pas na het laatste fluitsignaal ontaardde de situatie compleet. En dat voor de ogen van de familietribune waar kinderen en families verbijsterd toekeken...

De club La Louvière distantieerde zich van de zogenaamde "supporters".



"Een feest veranderde in een nachtmerrie", klinkt het. "De feiten zijn ontoelaatbaar en de hele club keurt deze daden sterk af. Er zullen sancties en krachtige maatregelen worden genomen. Zulke acties horen niet thuis in het voetbal en zeker niet in ons project. La Louvière biedt zijn oprechte verontschuldigingen aan bij Francs Borains, bij de gewonde spelers en bij alle geschokte mensen die gewoon een gezellige avond wilden doorbrengen."