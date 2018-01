Deze plek zou wel eens de eerste grootstad ter wereld zonder drinkwater kunnen zijn

Maximaal twee minuten douchen, geen auto’s meer wassen en bijhouden hoeveel keer je het toilet doorspoelt: in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad worden maatregelen getroffen door de uitzonderlijke droogte. De stuwmeren die instaan voor de watervoorziening staan zo goed als droog en de kans dat er binnenkort geen druppel meer door de kraan komt, is reëel.

Miljoenenstad Kaapstad heeft al zo’n drie jaar te kampen met uitzonderlijke droogte. Volgens Patricia de Lille, de burgemeester van de stad, gaat het zelfs om de ergste droogte in een eeuw tijd. Er viel de voorbije jaren bijzonder weinig regen waardoor het waterpeil in de stuwmeren nog maar op 29,7 procent van de normale capaciteit staat. Maar bijna vier miljoen inwoners zijn voor hun drinkwater afhankelijk van diezelfde stuwmeren.

Maatregelen

Het stadsbestuur heeft daarom een hele reeks noodmaatregelen afgekondigd die het waterverbruik moeten terugdringen. Zo zijn je auto wassen of de tuin besproeien ten strengste verboden. Er bestaat ook een speciale website waarop inwoners zelf hun waterverbruik kunnen berekenen. Daar kan je onder meer aanduiden hoeveel keer je het toilet doorspoelt, je tanden poetst of de was doet. En zelfs aan het verbruik van de huisdieren wordt gedacht.

Dat het nu zomer en dus bloedheet is in Kaapstad, maakt de maatregelen extra moeilijk. Niet enkel voor de inwoners, maar ook voor toeristen. In sommige hotels zijn zwembaden, sauna’s en stoombaden gesloten. Verkoeling zoeken doe je dus beter in zee. Handdoeken moeten zo veel mogelijk hergebruikt worden, want het aantal keer draaien van de wasmachine kan op die manier gereduceerd worden. Gebruikers van openbare toiletten wordt gevraagd om zuinig met water om te springen.

Burgemeester Patricia de Lille treft maatregelen tegen de droogte. Foto: AFP

In de rij

In april breekt vermoedelijk het punt aan dat het peil van de meren officieel te laag staat om nog drinkwater te bieden. Dan is het goed mogelijk dat er geen druppel meer uit de kraan komt. De inwoners van Kaapstad moeten dan in de rij gaan staan bij een van de 200 tappunten die nu al worden klaargezet.

Ondertussen zoekt de overheid naar oplossingen: van boren naar grondwater tot het drinkbaar maken van het zoute zeewater.

RT Andre24Social "RT MyWaterMeter: The water collection points are being setup in Cape Town in preparation for day zero.#watercrisis #dayzero #CapeTown pic.twitter.com/1BjsoG0yTA" — Amplifly (@AmpliflyZA) January 11, 2018

Droogtetaks

De zoektocht naar extra water bezorgt de lokale overheid dan weer meer kosten. “We hebben financiële middelen nodig voor deze projecten en daarom hebben we een bijzondere droogteheffing voorgesteld”, zegt burgemeester De Lille. 464.216 van de 707.814 Kaapse huishoudens zouden een maandelijkse heffing van 150 rand (9,9 euro) moeten betalen.