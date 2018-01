Eerste nederlaag deert Pep Guardiola niet, maar: “De competitie is nog niet beslist”

Manchester City-coach Pep Guardiola toonde zich een goede verliezer na de spectaculaire 4-3 nederlaag op het veld van Liverpool zondagavond: “Alle lof voor de tegenstander, wij waren niet solide genoeg.”

“We hadden de match in handen bij 1-1, maar onze afwerking liet te wensen over. En dan werd het heel snel 4-1”, aldus Guardiola. “Je moet standvastig blijven als je doelpunten incasseert, en wij waren gewoon niet solide genoeg. Dit soort situaties moet je doorstaan in het seizoen. De realiteit is dat we verloren hebben en dat we één week de tijd hebben om ons te herpakken en de wedstrijd tegen Newcastle voor te bereiden.”

De ManCity-coach bewierookte vervolgens zijn tegenstander: “Alle lof voor Liverpool. We weten dat het moeilijk is tegen de ploegen van Jürgen Klopp, die heel agressief spelen. Het is ook volstrekt normaal dat je al eens een wedstrijd verliest. Ik heb in mijn loopbaan vele prijzen gewonnen en daarbij altijd punten verspeeld en wedstrijden verloren. Dat is nu niet anders. Elke ploeg vecht ergens voor, voor de Champions League, voor de titel, voor lijfsbehoud. We spelen veel wedstrijden en een keer verliezen hoort er dan gewoon bij. Dit is onze eerste nederlaag, slecht voor City, maar Liverpool verdient onze felicitaties.”

Tot slot wou Guardiola niet gezegd hebben dat de titel al binnen is: “Tijdens elke persconferentie hoor ik dat de Premier League al gespeeld is, en telkens zeg ik neen. De competitie is nog niet beslist.”