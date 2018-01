Minister krijgt 4 flitsboetes uit Brugse terwijl hij niet in Vlaanderen was, politie heldert raadsel op

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zit verveeld met verschillende verkeersboetes die hij voor zijn dienstwagen in de bus heeft gekregen. Die zijn eigenlijk bestemd voor een West-Vlaamse ondernemer wiens gepersonaliseerde nummerplaat wel heel hard lijkt op de officiële ministeriële platen. “Willen ze dat ik hem omruil? Ik denk er niet aan”, reageert de West-Vlaming.

Al vier keer heeft hij zo’n boete in de brievenbus gekregen, zo vertelde minister Bacquelaine afgelopen weekend in de Franstalige krant La Capitale. Telkens voor overtredingen in de buurt van Brugge: ofwel omdat hij te snel reed, of omdat zijn dienstwagen verkeerd geparkeerd stond. Alles samen: 253 euro.

“Maar ik was op die dagen niet in Vlaanderen. Ik kan bewijzen dat mijn auto toen in de garage van mijn kabinet stond”, zegt Bacquelaine.

Foto: rr

De federale politie kon het raadsel ophelderen: de auto die beboet werd, draagt niet de officiële ministeriële nummerplaat A-10. Maar wel de gepersonaliseerde plaat A-IO. “Blijkbaar vergissen zelfs de camera’s zich tussen de 1 en de I, en de nul en de O”, zegt de minister.

Hij zit zo verveeld met de zaak, dat hij afgelopen donderdag zijn collega en partijgenoot, mobiliteitsminister François Bellot (MR), om hulp vroeg. Zijn kabinet belooft in de Franstalige pers een oplossing: “De Dienst Inschrijving van Voertuigen zal de bewuste bestuurder contacteren en vragen of hij zijn A-IO nummerplaat kosteloos wil inruilen voor een andere.”

Minister Bacquelaine bij zijn wagen, met nummerplaat A-10 Foto: ISOPIX

“Omruilen? Ik denk er niet aan”, reageert Thomas G., de West-Vlaming die de nummerplaat A-IO al sinds 2014 bezit. “Ik heb het net gekozen omdat het lijkt op A-10. Overal waar ik kom, denken ze dat ik een minister ben. Vroeger reed ik met een VW, maar sinds enkele weken met een Tesla. Sindsdien is iedereen ervan overtuigd. Onlangs werd ik tegengehouden voor een alcoholcontrole. Door het open raam hoorde ik de politie fluisteren: Dat is een minister...”

Boetes vermijden, daar is het Thomas G. naar eigen zeggen niet om te doen. “Daarvoor heb ik die nummerplaat niet gekozen: ik wil er geen misbruik van maken. Zo vaak loop ik trouwens geen boetes op. Dat ze bij die minister terechtkomen, is niet mijn schuld. De parkeerwachters en politiemensen moeten beter opletten.”

Protocollaire orde

Het kabinet Bellot heeft al een alternatief klaar voor als Thomas G. echt niet wil wisselen van plaat. “Dan zullen we minister Bacquelaine vragen of hij een andere nummerplaat wil. Maar dan moeten we eerst contact opnemen met de Kanselarij van de premier. Want die nummerplaten worden toegekend volgens een protocollaire orde.”