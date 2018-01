We willen niet klagen maar toch: amper 19.000 deelnemers voor Dagen zonder Klagen

Aan de eerste editie van ‘30 Dagen Zonder Klagen’, die vandaag begint, doen iets meer dan 19.000 mensen mee. Dat is zeven keer minder dan de meer dan 122.000 Vlamingen die vorig jaar aan de eerste editie van ‘Tournée Minérale’ deelnamen. “De interesse zal wel toenemen”, klinkt het bij de organisatie.

Mensen positiever in het leven leren staan, en hen doen inzien dat klagen nooit een oplossing biedt. Dat is de ­bedoeling van de organisatoren van ‘30 Dagen Zonder Klagen’, een nieuwe actie die vorige week werd voorgesteld en vandaag begint. Om op te warmen, moeten de deelnemers vandaag een geluksbarometer invullen die zal meten in welke mate de actie bijdraagt tot hun geluk. Vanaf morgen krijgen ze tot en met 14 februari elke dag een bericht, met een opdracht die hen zal leren minder negatief naar de dingen te kijken.

Opvallend is dat de Vlaming niet massaal toehapt. Toch niet zoals hij dat wél deed toen hem vorig jaar voor het eerst werd gevraagd om een maand lang alcohol af te zweren. ‘Tournée Minérale’, waarvan op 1 februari de tweede editie begint, telde vorig jaar meer dan 122.000 officiële deelnemers: zeven keer meer dan de 19.014 aan ‘Dagen Zonder Klagen’ nu. In dezelfde lijn ligt overigens het enthousiasme om minder vlees en vis te eten. Voor de voorlopig laatste editie van ‘Dagen Zonder Vlees’ schreven zich vorig jaar meer dan 114.000 mensen in.

Wel interesse uit het buitenland

De organisatoren van ‘30 Dagen ­Zonder Klagen’ laten het niet aan hun hart komen. “Wij zijn nooit met cijfers bezig geweest, laat staan dat we er een wedstrijd van willen maken”, zegt Isabelle Gonnissen (43). “We zijn gewoon blij met elke persoon die we kunnen aanspreken, omdat daarmee weer iemand positiever in het leven staat, of dat toch minstens wil proberen. We hebben trouwens al verschillende interviews in Frankrijk, Nederland en Duitsland moeten geven. We zijn er dus vrij zeker van dat de interesse nog wel zal toenemen.”