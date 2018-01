De heisa rond Ghelamco in zes vragen: is het stadion illegaal gebouwd? Zit Termont in de problemen?

Gent -

Is de Gentse Ghelamco Arena tegen de regels in neergepoot? Dat is alvast wat Ignace Vandewalle in een boek beweert. Gents burgemeester Daniël Termont (SP.A) en het stadsbestuur ontkennen staalhard en overwegen zelfs een klacht in te dienen. Wie ook gelijk heeft, het dossier betekent ­alweer politieke schade voor de Gentse socialisten en de paarsgroene coalitie.