De Kreuners lijken weer vertrokken voor jaren

Bloed kruipt waar het niet gaan kan, ook bij oude vossen. Zes jaar na hun drie uitverkochte afscheidsconcerten in het Sportpaleis zitten De Kreuners weer in het repetitiekot voor enkele comebackshows in de zomer. Maar intussen denkt de band al luidop na over een verlengd verblijf in de Vlaamse muziekwereld. Dat zei drummer Ben Crabbé (55) gisteren bij Kris Wauters op Joe. “De eerste keer dat we na vijf jaar weer samenspeelden, viel op dat we onmiddellijk weer die sound van vroeger te pakken hadden. Daar moet je geluk mee hebben. We willen vanaf juni weer een goede liveshow brengen en de energie terugvinden van de beginjaren. Wel proberen we een paar nieuwe dingen te doen, een stapje verder zetten.”

De comeback begon in november als een grap van Walter Grootaers (62). “Ik had eens gezegd dat we opnieuw zouden optreden zodra onze gitarist Jan Van Eycken minder dan 100 kilo woog”, vertelde de zanger toen. “Nooit gedacht dat zoiets mogelijk was, maar plots belde Jan: Hé Walter, ik weeg 84 kilo nu. Wanneer gaan we spelen? Toen kon ik niet meer terug, natuurlijk.”

De Kreuners kondigden hun terugkeer aan met een nieuwe single, Viktoria. Die werd, samen met het nieuws, laaiend enthousiast onthaald door de fans. “We waren verrast door die enorme respons”, zegt Crabbé. “Oké, we waren nooit echt vervangen, want er is nooit een groep zoals de onze opgestaan in België, maar we hadden niet gedacht dat de reactie zo massaal zou zijn. Op een bepaald moment kregen we zelfs meer dan 180 aanvragen op één dag binnen. Overwel­digend. Dat proberen we nu op een goede manier aan te pakken. En ja, misschien zijn we weer voor een paar jaar vertrokken. Graag zelfs.”