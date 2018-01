Zeven vragen over de wolf: was Waaslandwolf een fabel? Moeten we bang zijn?

Zijn terugkeer werd al jaren aangekondigd en voorspeld, maar nu is het effectief zover: we hebben voor het eerst in bijna 200 jaar met honderd procent zekerheid een wolf op bezoek in Vlaanderen. Moeten we bang zijn voor haar? En zal ze – want het is een vrouwtje – blijven? Of u nu natuurliefhebber bent of schrik hebt voor de grote boze wolf: dit moet u weten over ‘Naya de wolf’.