Zeven gewonden bij frontale botsing

Retie - In Retie in de Antwerpse Kempen zijn zondagavond zeven gewonden gevallen bij een verkeersongeval op de Provinciebaan (N18) nabij het op- en afrittencomplex van de E34. Dat bevestigt burgemeester Patrick Geuens.

Een lichte vrachtwagen kwam er in aanrijding met een personenwagen en ook een derde voertuig kon niet meer tijdig uitwijken. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden.

Volgens de eerste vaststellingen week de eerste auto af van zijn rijvak en botste die frontaal op de vrachtwagen.

Drie van de slachtoffers – in elk voertuig één persoon – raakten zwaargewond, maar het is niet bekend of er levensgevaar is. De brandweer moest drie inzittenden bevrijden.