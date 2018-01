Gaan we binnenkort weer naar dreigingsniveau 2? “We hebben er goede hoop op”

De kans bestaat dat we de komende maanden - of zelfs komende maandag al - naar dreigingsniveau 2 gaan in ons land. Daar wordt elke maand binnen de Nationale Veiligheidsraad over vergaderd, en de situatie lijkt stilaan goed genoeg om het erop te wagen. “We hebben er goede hoop op”, zegt de woordvoerder van minister Jambon in De Morgen.

Elke maand komen de toplui van de regering en de veiligheidsdiensten samen voor de maandelijkse vergadering van de Nationale Veiligheidsraad. Een vergadering waar ze het hebben over het dreigingsniveau in ons land, die volgende maandag wel eens opmerkelijk resultaat zou kunnen hebben.

Het OCAD, dat de dreigingsanalyse in ons land analyseert, presenteert er komende maandag een rooskleurige update. Het is daarom verre van ondenkbaar dat de aanwezige partijen beslissen om het dreigingsniveau te verlagen van 3 naar 2. Daar zijn meerdere redenen voor: al 300 mensen zijn sinds mei 2014 veroordeeld in terreurdossiers, waardoor minder potentiële terroristen rondlopen in ons land, terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) kreeg zware klappen in het Midden-Oosten en heeft aan aantrekkingskracht verloren. Minder Belgen trekken daardoor naar Syrië.

“We hebben er goede hoop op dat we naar niveau 2 kunnen”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in Het Laatste Nieuws. “Is het niet nu, dan hopelijk in de komende maanden.”

Parijs

Het terreurniveau staat al sinds de aanslagen in Parijs van november 2015 op 3, na de aanslagen in ons land op 22 maart 2016 zelfs even op 4. Als het niveau daalt, heeft dat grote gevolgen: militairen kunnen (grotendeels) uit het straatbeeld verdwijnen, veiligheidsmaatregelen bij grote evenementen kunnen worden teruggeschroefd en de extra beveiliging van politiekantoren kan worden afgebouwd.

Er wordt wel rekening mee gehouden dat bij een daling de militairen toch niet volledig uit het straatbeeld verdwijnen. Ze zullen wellicht nog steeds ingezet worden bij grote evenementen of manifestaties en luchthavens en treinstations hebben ook nog extra bewaking nodig.