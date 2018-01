Bijna 200 gevallen van agressie tegen postbodes in 2017

In 2017 heeft Bpost 193 gevallen van verbale of fysieke agressie opgetekend ten opzichte van postbodes, een stijging met 58 in vergelijking met het jaar voordien. Dat schrijft La Dernière Heure maandag op basis van cijfers die Kamerlid Gautier Calomne (MR) opvroeg bij minister van Post Alexander De Croo (Open VLD).

De meeste agressiegevallen gebeurden in Wallonië, waar er 89 werden opgetekend. In Vlaanderen ging het om 81 meldingen, in Brussel om 23. Door het geweld waren de postbodes vorig jaar alles samen 1.147 dagen arbeidsongeschikt.