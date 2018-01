Al drie matchen gespeeld, nu wil voetbalbond plots garanties over veiligheid tribune Antwerp

Opvallend: nadat Antwerp al drie thuiswedstrijden speelde waarbij de nieuwe Tribune 1 in gebruik was, vraagt de Belgische voetbalbond nu plots garanties over de veiligheid van die nieuwe tribune. De bond vraagt om een document waarin de stad Antwerpen garandeert dat alles in orde is. Komt dat er niet, dan kan het zijn dat de tribune zondag tegen Club Brugge niet open mag. Of erger: dat de wedstrijd niet kan plaatsvinden.

Al zal het zo’n vaart wellicht niet lopen. Vandaag is er een meeting waar duidelijk moet worden of alles in orde is. Tegelijk wil Antwerp ook tegen de match van zondag officieel goedkeuring krijgen voor de capaciteitsverhoging van het stadion zodat alle plaatsen op Tribune 1 verkocht kunnen worden. Het is vreemd dat de KBVB nu pas in actie schiet, want de tribune is al sinds 25 november in gebruik

Imoh Ezekiel trekt voorlopig niet naar Antwerp. The Great Old heeft ook de Braziliaanse verdediger Doria van Marseille op een lijst staan