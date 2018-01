Anderlecht: nieuwe topscout, nog steeds geen nieuw veld

Dezer dagen moet je geduld hebben op Anderlecht. Vooraleer Marc Coucke komt, is er weinig budget voor transfers en wie gaat er beslissen over een nieuwe grasmat? Normaal vervangt RSCA het veld altijd snel als het er onbespeelbaar bijligt, maar 19 dagen na het laatste competitieduel met AA Gent ligt de kapotte grasmat er nog steeds, tot frustratie van Hein Vanhaezebrouck.

Ja, een verantwoordelijke werd wel naar Nederland gestuurd om de grasrollen te kiezen, maar de graafmachines zijn nog niet ter plaatse en over negen dagen – op woensdag 24 januari – is er al de eerste thuismatch tegen Waasland-Beveren. Als er deze week niet met de werken wordt begonnen, dan wordt het nipt, want het gras heeft even tijd nodig om zich vast te hechten. Ondertussen is het hopen dat het niet begint te vriezen – niet in Brussel en niet in Nederland, waar de grasrollen liggen – want dat zou de werkzaamheden bemoeilijken.

Het probleem is vooral dat paars-wit eigenlijk ook een nieuwe veldverwarming nodig heeft. Sommige leidingen daarvan zijn beschadigd, waardoor het veld vlug onbespeelbaar wordt bij sneeuw of zware ijzel. Daardoor riskeer je straks dezelfde problemen met een nieuw veld als de temperaturen toch weer zakken. Alleen heeft Anderlecht tijd noch geld voor zulke grote werken in januari en is het daarvoor wachten op Marc Coucke. Er zit bijna niets anders op dan de grasmatten deze week toch uit te rollen.

Scout

Anderlecht versterkte in 2017 wel nog zijn scoutingsteam. Op voorspraak van Morten Olsen werd de Deen Eric Larsen (53) aangeworven om vooral de Scandinavische markt af te speuren. Larsen is een voormalige assistent van de Deense legende Michael Laudrup. Hij werkte met Laudrup toen hij coach was van Getafe, Spartak Moskou, Mallorca en Swansea, waar hij ook al hoofd rekrutering was.

Of hij straks nieuwe jongens aanbrengt, valt af te wachten, want daarvoor zijn de Stanciu-miljoenen nodig. Die werd nog aan clubs als Sivasspor gelinkt, maar neemt normaal vandaag afscheid van zijn ploegmaats om dan naar Sparta Praag te gaan. Alleen het doorverkooppercent belemmert de deal nog.