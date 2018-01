Gents schepen: “Waar schrikt Bracke zo van? Hij was van alles op de hoogte”

Gent - De Ghelamco Arena is niet onwettig gebouwd met medeweten van de stad Gent. Dat heeft Christophe Peeters, Open VLD-schepen van Financiën en afgevaardigd bestuurder van de cvba die het voetbalstadion gebouwd heeft, maandagochtend gezegd op Radio 1. Hij ontkent de beschuldigingen in het omstreden boek. “Vrijdag zal blijken dat alles correct is verlopen.”

In het boek De illegale Ghelamco Arena: als politici zich met voetbal gaan bemoeien staan geen al te fraaie beweringen over de bouw van het stadion, die het Gentse stadsbestuur in een slecht daglicht gesteld hebben. Auteur Ignace Vandewalle beweert in zijn boek dat er zeer losjes werd omgesprongen met de wet tijdens de bouw van het stadion, en dat schepenen van de stad tijdens matchen van AA Gent rijkelijk eten en drinken op kosten van de club, waarvan de stad bovendien stiekem aandeelhouder blijkt te zijn.

De stad en AA Gent ontkenden afgelopen weekend al dat er zaken gebeurd zijn die niet kunnen. Gents schepen van Financiën Christophe Peeters (Open VLD) kwam dat maandagochtend extra toelichten op Radio 1. Peeters is als afgevaardigd bestuurder van de cvba Arteveldestadion, die verantwoordelijk was voor de bouw van het stadion, dan ook van alles op de hoogte.

“Wat denkt men?”

“Wat denkt men nu eigenlijk”, ontkent hij de beschuldigingen. “Dat een bank (waarmee hij doelt op sponsor VDK) met opeenvolgende directiecomités gaat meestappen in een onwettig verhaal? Dat alle toezichthouders, met stresstesten op Europees niveau, het niet zouden merken als er iets onwettigs zou zijn gebeurd? Tony Van Parys, ex-minister van Justitie, heeft alles mee goedgekeurd. Het is niet dat wij geen juristen en fiscalisten geraadpleegd hebben, hoor.”

De auteur van het boek schrijft dat de stad de wet op de overheidsopdrachten had moeten uitschrijven en klaagt aan dat schepenen tijdens matchen van AA Gent met belastinggeld zouden eten en drinken. Het was volgens Peeters echter van bij de start duidelijk dat AA Gent de stad zelfs 12,5 miljoen euro extra zou terugbetalen, wat de voorbije vier jaar dus al neerkwam op 1 miljoen euro, en dat de stad 50 jaar lang gebruik kan maken van de skyboxen. “We ontvangen mensen en we zijn fier de Ghelamco te kunnen tonen, en we doen dat in stijl.”

Vrijdag wordt alles duidelijk, aldus Peeters, want dan zal op een persconferentie alles uitgelegd. “Het is een complex en ingewikkeld dossier, dus moeten we onze tijd nemen om het helemaal te kunnen verklaren. Het is duidelijk dat men hier een externe aanval heeft ingezet. Men creëert graag een schandaalsfeertje, maar vrijdag zal blijken dat alles correct is verlopen. De auteur heeft blijkbaar niet de moeite gedaan om alle bronnen in te kijken. Die verzinsels en halve feiten zullen we met hele feiten en cijfers ontkennen.”

Bracke

Opmerkelijk was dat Siegfried Bracke, gemeenteraadslid in Gent en bestuurder binnen de cvba, zondag opstapte uit de cvba. “Ik was verrast”, zegt Peeters. “Want ik zie niet goed in waar hij zo vreselijk van kan schrikken, als bestuurder heeft hij kennis van alles. We hebben alles in alle openheid gespeeld in de gemeenteraad. Dat Bracke zegt van niets te weten, is merkwaardig. Zeker omdat de akte ook door hem is goedgekeurd.”

