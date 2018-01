Nederlandse Kinderartsen ijveren voor verbod op energiedrankjes voor kinderen

Kinderartsen in Nederland willen de verkoop van energiedranken aan jongeren onder de 18 jaar verbieden. Volgens hen is het groeiend gebruik van die dranken immers de oorzaak van rusteloosheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen bij tieners. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) maakt zich zorgen over jongeren die energiedrank drinken. Tieners vanaf 12 jaar zouden steeds meer hun toevlucht nemen tot Redbull, Nalu en soortgelijke oppeppende dranken. Soms drinken ze wel zes blikjes per dag, volgens het Algemeen Dagblad. De grote hoeveelheid cafeïne, suiker en taurine is echter onrustwekkend, zo zeggen de artsen.

Verbod

Daarom doen ze dit opmerkelijke voorstel: een verbod voor minderjarigen. Dat zou betekenen dat energiedrankjes dezelfde status krijgen als alcohol. Het advies van het Voedingscentrum vinden de artsen niet genoeg: ook één blikje per dag kan kwalijke gevolgen hebben voor jongeren onder de 18 jaar.

“Dit is geen onschuldige frisdrank. Zo’n verbod zet ouders en kind aan het denken. Vroeger was het ook normaal om op jonge leeftijd alcohol te drinken, maar nu weten we hoe schadelijk dat is. We kunnen wachten tot er fatale incidenten gebeuren of we kunnen maatregelen treffen zodat we de consequenties kunnen onderzoeken”, zo zegt kinderarts Brita de Jong-Van Kempen tegen het Algemeen Dagblad.

Overdreven

Of het verbod ook wel degelijk realiteit zal worden, is nog maar de vraag. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport denkt eerder een oplossing te vinden bij voorlichting. Volgens hen spelen sportverenigingen en scholen daarin een heel grote rol.