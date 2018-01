Miss België na de racistische reacties: “Dit doet enorm veel pijn, ik begrijp het niet”

Angeline Flor Pua is twee dagen na haar bekroning nog steeds blij dat ze zich Miss België mag noemen. Maar de vele racistische reacties hebben haar veel pijn gedaan, zegt ze op Radio 1. “Ik begrijp niet waarom mensen dat doen.” Of ze een klacht gaat indienen, weet ze nog niet.

De overwinning van Angeline Flor Pua in de Miss België-verkiezing zaterdagavond werd ontsierd door een storm van ongepaste reacties op sociale media. Mensen vinden het nodig om haar allerlei verwensingen naar het hoofd te werpen, gewoon omdat de Antwerpse schone Filipijnse roots heeft.

“Ik ben in Antwerpen geboren en getogen”, zegt ze maandagochtend bij Radio 1. “Ik heb de Belgische nationaliteit ook. Ik begrijp dus helemaal niet waarom mensen zo’n lelijke dingen over mij zeggen als ze mij niet kennen. Het doet enorm veel pijn. Ik ben toch niet de eerste Miss België met buitenlandse roots?”

Foto Kurt

Maar de negatieve reacties maken haar overwinning er niet minder mooi op, zegt Angeline, die een bijzonder drukke agenda heeft na haar overwinning. “Zeker niet, want ik heb ook heel positieve commentaren gekregen. Ik voel de steun van alle mensen en ben iemand die altijd heel optimistisch is. Ik denk alleen aan het goede. Het negatieve zal me nooit tegenhouden.”

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), zelf van Turkse komaf, is blij met de vele afkeurende reacties. “Voor elke slechte reactie kwamen er tien goede. Dat is hoopgevend, maar ook belangrijk. Dat moeten we blijven doen”, zegt ze op Radio 1.

Ook Unia, de organisatie voor gelijke kansen, had het positieve al benadrukt. “Het is een goede zaak dat iemand met Filipijnse roots het kroontje wint. Dat betekent dat ons land de diversiteit omarmt.”

Klacht indienen

Demir benadrukt ook dat Angeline de kans heeft om een klacht in te dienen op basis van de antiracismewetgeving. De nieuwe Miss heeft daar naar eigen zeggen nog niet over nagedacht. “Ik ben iemand die snel mensen kan vergeven.”

“Gedegouteerd”

Uit politieke hoek kwamen trouwens nog reacties. Zo tweette Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) dat hij “gedegouteerd” is. “We moeten de ruggengraat van dit racisme breken”. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) betoont zijn respect voor de jongedame en noemt haar verhaal een “enorm positief voorbeeld voor alle Sinjoren”.