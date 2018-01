Bonden en werkgevers raken het niet eens over pensioen met punten

Brussel - Vakbonden en werkgevers zullen maandag in het nationaal pensioencomité een verdeeld advies geven over het pensioen met punten. Dat is vernomen bij de sociale partners. De bal ligt nu opnieuw in het kamp van de regering.

De regering had de sociale partners advies gevraagd over de regeringsplannen om het pensioen met punten in te voeren. Maar bonden en werkgevers zijn het niet eens geraakt. “Er komt een verdeeld rapport”, klinkt het.

Daarmee is de federale regering opnieuw aan zet. Een ander belangrijk pensioendossier - de zware beroepen - ligt ook al op de regeringstafel.