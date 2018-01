Bekendste RTBF-radiopresentator zet stap opzij na omstreden commentaar op verkrachting

De Franstalige radiopresentator Benjamin Maréchal heeft maandag aangekondigd dat hij een andere functie zal opnemen binnen de RTBF. De beslissing komt er niet toevallig enkele dagen na een opmerkelijke uitspraak in zijn radioshow ‘C’est vous qui le dites!’ op VivaCité.

Maréchal kreeg kritiek omdat zijn luisteraars mochten reageren op de stelling dat “een vrouw klaar kan komen tijdens een verkrachting”. Verschillende politici vonden dat een brug te ver. “Ontoelaatbaar om zo’n ernstig en gevoelig onderwerp op die manier te benaderen. Dit is onaanvaardbaar voor een openbare omroep”, zei Franstalig mediaminister Jean-Claude Marcourt op Twitter. De partij CDH vroeg het ontslag van de presentator van het programma.

Benjamin Maréchal. Foto: BELGA

Maandagochtend kondigde de presentator op het einde van zijn radioshow nu zelf aan dat hij een stap opzij zet bij de radiozender. Al liet hij uitschijnen dat de beslissing los staat van de controverse van de afgelopen dagen. “Ik heb tien jaar lang duiding gegeven bij de actualiteit, ik heb naar jullie mening geluisterd en heb soms gruwelijke dingen gehoord. Maanden geleden heb ik al aan de directie tijd gevraagd om nieuwe dingen te bedenken. Vandaag heb ik beslist om met de radioshow te stoppen. De RTBF heeft me een nieuw project voorgesteld en ik heb daarom ook beslist om stop te zeggen.”

Niet de eerste keer

‘C’est vous qui le dites’ op VivaCité is veruit het populairste radioprogramma van de RTBF, en Maréchal is veruit de populairste presentator. Hij laat al tien jaar lang elke ochtend de luisteraar aan het woord over de meest diverse onderwerpen, een beetje zoals Hautekiet op Radio 1, maar stouter. Hij ligt door zijn vaak populistische aanpak al jaren onder vuur, ook bij collega’s van de RTBF.

In november kreeg hij nog een storm van kritiek over zich heen na een uitzending over ‘verkeersveiligheid’. De aanleiding was de dood van een scoutsjongen van twaalf, die overleed nadat hij op straat was aangereden door een auto. Maréchal lanceerde toen in zijn programma deze vraag: ‘Is 60 kilometer per uur rijden in de buurt van een scoutsgroep altijd een risico, of niet per se?’ Er volgde een storm van protest, en een open brief waarin de ondertekenaars de Waalse minister van Media, Jean-Claude Marcourt (PS) vroegen Maréchal te ontslaan. Dat gebeurde toen niet.