Twee lefgozers stelen nummerplaat van politie van Oostende

Oostende - Een dronken duo heeft zaterdagnacht een gedurfde diefstal gepleegd vlakbij het Kursaal in Oostende. Toen ze een geparkeerde politiecombi zagen staan, zonder agenten in weliswaar, besloten ze om de nummerplaat stiekem mee te nemen. Maar de twee mannen, van 27 en 28 jaar oud, hadden met één ding geen rekening gehouden.

Vol euforie liepen de twee twintigers weg van de politiecombi, zwaaiend met de nummerplaat. Er waren geen agenten in de buurt, dus durfden ze baldadig hun diefstal te tonen op het Monacoplein. Maar dat was buiten één agent gerekend, die in burger het hele tafereel aanschouwde. Hij riep meteen zijn collega’s, die snel ter plaatse waren.

Voordat het dronken duo besefte wat er gaande was, waren ze al gevat. De nummerplaat moesten ze meteen afgeven, terwijl ze in de combi geloodst werden. De heren brachten een nachtje door in de cel en kregen een proces-verbaal voorgeschoteld. Ondertussen hebben ze hun roes uitgeslapen en mochten ze terug naar huis. Ze zullen hun daden nog moeten verantwoorden bij de strafrechter.