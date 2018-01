Meubelindustrie kampt met moeizame instroom nieuwe talenten

Hoewel het houtonderwijs in Vlaanderen nog steeds populair is bij jongeren, kampen bedrijven uit de meubelindustrie met een tekort aan nieuwe medewerkers. Inspanningen om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen, leveren niet het verwachte resultaat op. Pascal Vanderhaeghen, General Manager bij De Coene Products uit Gullegem, hoopt dat Duaal Leren het tij kan keren.

Met een honderdtal werknemers is De Coene Products actief in de productie van houten binnendeuren, waaronder brand-, akoestische- en inbraakwerende deuren. Jaarlijks vinden meer dan 120.000 deuren hun weg naar de markt via houthandels en afwerkingsbedrijven. Permanent zijn er een drietal vacatures, en vooral talenten met een opleiding voor CNC-machines zijn gegeerd.

Loonkloof tussen bouw en industrie

Volgens Pascal Vanderhaeghen heeft de beperkte instroom naar de meubelindustrie grotendeels te maken met de loonkloof tussen bouw en houtindustrie. “Hoewel het verloop bij ons klein is, verliezen we toch af en toe een medewerker die de overstap maakt naar de bouwsector. De lonen in het Paritair Comité 126 waarvan wij deel uitmaken liggen lager dan in de bouwsector, dus op dat vlak kampen we zeker met een handicap. Ik ben er wel van overtuigd dat niet enkel het loon een beslissende rol speelt bij de beslissing om over te stappen naar een ander bedrijf.”

Onvoldoende leerlingen voor Duaal Leren

Onderwijsinstellingen sterker afstemmen op de bedrijfsrealiteit levert winst op voor de leerlingen én voor de bedrijven waarin ze later terechtkomen. Dat is in een notendop de insteek van het nieuwe Duaal Leren. Al kijkt Pascal Vanderhaeghen met gemengde gevoelens naar de opportuniteiten van Duaal Leren. “Het project kan zeker bijdragen tot een betere instroom. We zijn dan ook al enige tijd kandidaat, maar op dit moment zijn er nog onvoldoende leerlingen om alle vragen van bedrijven in te vullen.”

De Coene Products werkt ondertussen al vele jaren samen met technische scholen uit Kortrijk, Menen en Roeselare in het kader van stageplaatsen. “Op jaarbasis lopen er permanent vijf à acht jongeren stage. Wij zorgen voor een intense technische begeleiding en besteden ook de nodige aandacht aan veilig werken. Iedere leerling die hier stage loopt en waarin we potentieel zien wordt hierop aangesproken. Verschillende stagiairs zijn hier nu in dienst. Onze eisen liggen zeker niet te hoog, wat vooral telt is de wil om te leren”, besluit Pascal Vanderhaeghen.

