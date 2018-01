Droogkast vliegt plots in brand: “Wie zijn toestel niet onderhoudt, vraagt om miserie”

Ternat - Een vrouw uit Wambeek is afgelopen weekend aan erger ontsnapt nadat haar droogkast plots in brand vloog. “Wie zijn toestel niet regelmatig onderhoudt, vraagt om miserie”, zegt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Om een nog onbekende reden is zaterdag in een huis op de Drijvelingslos in Wambeek een droogkast in brand geschoten. Volgens Radio 2 reageerde de vrouw alert en trok ze meteen de stroomkabel uit, zodat erger kon voorkomen worden. “De brandweer heeft de droogkast vervolgens naar buiten gehaald, waardoor er amper schade was”, zegt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Enkel de droogkast is kapot. De oorzaak van de brand is niet gekend.

Brandend stof

De brandweerzone krijgt regelmatig oproepen binnen van brandhaarden veroorzaakt door droogkasten. “Het zijn altijd al gevoelige toestellen geweest, omdat ze heel veel hitte produceren”, zegt Habils. “De oorzaken voor zulke brandhaarden zijn dan ook vaak te wijten aan oververhitting of kortsluiting. Het stof uit de filter stapelt zich op, begint te smeulen en kan vervolgens in brand vliegen.”

Wie zijn toestel niet onderhoudt, vraagt volgens Habils dan ook om miserie. “Probeer na elke droogbeurt de filter van je droogmachine te reinigen”, klinkt het. “Blijf bovendien steeds in de buurt van je droogtrommel wanneer die aan het draaien is. Heel wat mensen laten hun droogmachine namelijk ’s nachts draaien, omdat ze dan een goedkoper tarief genieten. Maar dat is geen goed idee. Stel dat er brand uitbreekt, ben je wellicht te laat om snel te reageren. Doe het dus bij voorkeur overdag, wanneer je thuis bent. En met een rookdetector in het washok.”

Gevolgschade vergoed

Bij Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, hebben ze geen exacte cijfers over het aantal droogkastbranden bij partculieren in ons land. “Maar we kennen het probleem, het is een gevoelig punt. Vandaar dat we dezelfde raad geven als de brandweer: probeer steeds je toestel goed te onderhouden”, zegt woordvoerder Peter Wiels. “Wie toch schade heeft na een brand én verzekerd is, kan de kosten van de gevolgschade recupereren via zijn verkezeringsmaatschappij”, aldus nog Wiels.