200.000 euro betaald voor 20 kilogram cocaïne, maar geen straf

Izegem / Gent - De Izegemse zakenman H.H., tot voor kort voorzitter van de Izegemse tennisclub, is maandag in de Gentse rechtbank vrijgesproken voor drugshandel. Ook zijn oude vriend K.G., voormalig uitbater van de Gentse Culture Club, werd vrijgesproken. Beide heren stonden er terecht voor een mislukte drugsdeal. Hun Gentse dealer A. A. kreeg 40 maanden cel.

H. stond er samen met een oude vriend G., de voormalige eigenaar van de Gentse Culture Club, terecht voor een mislukte drugsdeal in april 2015. De Izegemnaar wilde zijn oude vriend uit de nood helpen en betaalde hem uiteindelijk 200.000 euro voor een drugsdeal.

Het begon een tweetal jaar geleden op een kasteel in Vinderhoute, bij Gent. De Culture Club-man was er op een feestje met drugs én escortes, en werd daarover gechanteerd door A. Die kende hij uit het uitgaansleven. A. wilde geld om een drugsdeal te financieren, of hij zou de echtgenote van de man alles vertellen over het seksfeestje. 200.000 euro vroeg hij. Geld dat de man niet had, maar een jeugdvriend kon misschien wel helpen. En zo kwam H, de eigenaar van de tennisclub, in beeld. H. was bereid om alles te betalen en overhandigde het geld cash in een sportzak aan de dealer, die voor de gelegenheid een trainingsbroek had aangetrokken. H had hem namelijk gevraagd om “iets sportiefs” aan te trekken, zodat hij niet op zou vallen in de tennisclub. H. was naar eigen zeggen op dat moment nog in het ongewisse over de echte eindbestemming van het geld.

De drugsdeal liep echter anders: de 200.000 werd overhandigd, maar de cocaïne werd nooit geleverd. In de koffer van de dealer zaten immers witte Ytongblokken met wat poeder in plaats van de echte drugs.

Het onderzoek leverde volgens de rechter geen bewijzen op dat H. en G. concrete handelingen stelden om de drugs effectief aan te kopen. Beide heren werden maandagochtend dan ook vrijgesproken voor drugshandel, omdat ze geen deel uitmaakten van een vereniging. De rechter benadrukte wel dat hun doen en laten “moreel zeer laakbaar zijn”.

Hun Gentse dealer, die de hele mislukte deal opzette, werd veroordeeld tot 40 maanden cel, een boete van 18.000 euro. Hij zag ook ruim 53.800 euro verbeurdverklaard worden. Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding van de man, maar daar ging de rechter niet op in.