Geen keizer meer in Rome? “Radja Nainggolan staat op het punt te vertrekken, topsalaris ligt vast”

Het leek er lange tijd op dat Radja Nainggolan voor eeuwig en altijd bij AS Roma zou blijven, maar daar kan wel eens verandering in komen. Volgens La Gazzetta dello Sport staat de Ninja namelijk dicht bij een transfer naar China.

De roze sportkrant maakt gewag van een bod van 50 miljoen euro op Nainggolan, een som die zou oplopen tot 94 miljoen euro door belastingen in China. Opnieuw van de Chinese topclub Guangzhou Evergrande, die eerder al 40 miljoen euro bood op de Rode Duivel. Evergrande wordt gecoacht door Fabio Cannavaro en de Italiaan zou reeds gesproken hebben met Nainggolan en Roma-coach Eusebio Di Francesco.

De 30-jarige middenvelder zou deze maand nog de overstap maken naar de Chinese Super League, waar ook Axel Witsel speelt. Evergrande zou de Ninja eerst huren, om dan voor juli de transfer definitief te maken voor 50 miljoen euro te betalen aan de Giallorossi. Nainggolan zou er volgens de Gazzetta 12 miljoen euro per jaar kunnen verdienen.

De krant voegt er ook nog aan toe dat Roma niet weigerachtig staat tegenover een transfer omdat het zo uit de “budgettaire problemen” kan geraken. Nainggolan was lang de grote favoriet van de fans, maar zijn reputatie kreeg een zware deuk na een intussen beruchte nieuwjaarsvideo.

Foto: EPA-EFE

Milan scout Hazard

In ander Italiaans transfernieuws… AC Milan is bezig aan een erg middelmatig seizoen ondanks de investering van zo’n 200 miljoen euro in nieuwe spelers in de zomer. De Rossoneri speuren dan ook de transfermarkt af op zoek naar versterkingen.

Sportief directeur Massimiliano Mirabelli was afgelopen weekend in Duitsland en bekeek er drie wedstrijden: Leverkusen - Bayern, Leipzig - Schalke en Keulen - Mönchengladbach.

De Italiaan was onder de indruk van een aantal jonge spelers, waaronder Thorgan Hazard. Ook ex-Genkenaar Leon Bailey schreef Mirabelli volgens Goals Italia op zijn verlanglijstje. Net als diens ploegmaat Julian Brandt en Schalke-speler Max Meyer.