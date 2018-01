HEMA breidt uit naar… het Midden-Oosten

Winkelketen HEMA opent dit jaar drie winkels in Dubai en heeft plannen om de komende vijf jaar een “fors aantal” winkels in het Midden-Oosten te openen. De detailhandelaar is daarvoor een samenwerking aangegaan met Apparel Group, een conglomeraat dat wereldwijd 1.750 winkels exploiteert voor merken als Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Rituals.

Het is voor het eerst dat HEMA uitbreidt buiten Europa. Volgens HEMA is voor Dubai gekozen vanwege het grote potentieel en de interessante geografische ligging tussen Europa en Azië. Het bedrijf stelt dat het winkellandschap in Dubai vooral veel luxewinkels kent terwijl de lokale bevolking vooral bestaat uit gezinnen die behoefte hebben aan winkels met betaalbare en hoogwaardige producten.

“Onze internationale expansie is met deze stap in een nieuwe fase gekomen. Al langer bestaat er veel interesse voor HEMA uit landen buiten Europa”, aldus Richard Flint, directeur International bij HEMA.

HEMA wilde desgevraagd geen exacte aantallen noemen van de winkels die het in het Midden-Oosten wil openen. In de samenwerking met Apparel Group is HEMA is onder meer verantwoordelijk voor het merk, assortiment en uitstraling van de winkel. Apparel is verantwoordelijk voor de exploitatie van de winkels, inclusief personeel.