Twintiger vermoord omdat ze relatie had met ex-verloofde van jaloerse bodybuilder: “Ze belde me vaak huilend”

Een 30-jarige bodybuilder is in verdenking gesteld voor de moord op Cassie Hayes (28) voor ogen van haar collega’s bij TUI. Het motief van Andrew Burke was jaloezie, want het slachtoffer had een relatie met zijn biseksuele ex-lief. “Die vrouw was mijn heden én mijn toekomst”, reageert die laatste.

Zaterdag speelde zich een vreselijk tafereel af in een vestiging van TUI in het Britse Southport. De 30-jarige bodybuilder Andrew Burke stormde er woedend binnen en sneed de keel over van Cassie Hayes (28), de assistent-manager van de zaak. Het gebeurde voor ogen van haar collega’s, die de ziekenwagen belden. Hayes overleed even later in het ziekenhuis.

Lang duurde het niet voor de politie de dader kon oppakken, want alles wees in zijn richting. De man zat net als het slachtoffer verwikkeld in een liefdesdriehoek. Zijn motief? Jaloezie, want Hayes zat in een relatie met Laura Williams, zijn biseksuele ex-verloofde, en dat kon hij niet verkroppen. Meer zelfs: hij gaf haar de schuld van de breuk.

Hoederecht

“Burke was jaloers”, vernam Daily Mail van Leah McDonald, een ex-lief met wie Hayes een dochtertje van 4 had. “Hij was de jongste tijd vaker in de winkel geweest omdat hij Williams terug wilde. Cassie belde me vaak huilend, want hij bleef maar langskomen. Hij gaf Cassie de schuld van zijn breuk met Williams.” Burke en Williams hadden samen een dochtertje.

“Burke heeft Cassie geregeld met berichten overladen op sociale media omdat hij haar de schuld gaf voor het spaak lopen van zijn verloving met Williams. Ik ben echt niet goed van wat er met haar gebeurd is”, zegt McDonald.

“Woorden schieten tekort”

“Cassie is mijn partner en woorden schieten tekort om mijn spijt en verlies uit te drukken”, staat in een mededeling van Williams. “Zij is de meest wonderbaarlijke, prachtige, altruïstische en sterke persoon die ik ken. Zij is mijn toekomstige vrouw en mijn alles.”

Ook de familie van het slachtoffer reageerde ook op het overlijden. “Onze levens zijn verscheurd”, klinkt het. “Onze harten zijn uit ons lichaam gerukt. Cassie was een geweldige en lieve vrouw die alles zou doen voor iedereen. Ze was dol op haar familie en ons verlies is immens.”