Havenarbeider komt om het leven in Waaslandhaven

Stekene - Op de terreinen van Euroports in de Waaslandhaven is maandagochtend een 53-jarige havenarbeider uit Stekene om het leven gekomen, dat bevestigt de federale politie. De fietsende man overleed nadat hij aangereden werd door een vorkheftruck.

Euroports laat maandagavond in een persmededeling weten dat het ongeval gebeurd is op Terminal 1207 in Kallo. "De nooddiensten en de bevoegde inspectiedienst werden onmiddellijk geïnformeerd, en alle activiteiten op de terminal werden stilgelegd om een grondig onderzoek mogelijk te maken", zegt Nancy Loisen van Euroports.

"Euroports zal uiteraard haar volledige medewerking verlenen aan het onderzoek om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Onze gedachten zijn bij de familie van het slachtoffer en bij zijn collega’s", besluit Loisen.