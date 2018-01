Fans Rode Duivels kiezen voor omhaal van Axel Witsel als doelpunt van het jaar

Brussel - Axel Witsel heeft volgens de fans van de Rode Duivels het mooiste doelpunt van 2017 op zijn naam staan. De omhaal in de 9-0 demonstratie tegen Gibraltar kreeg veruit de meeste stemmen.

Het doelpunt kon in totaal 3.808 supporters verleiden, en hield zo de belangrijke 0-1 van Jan Vertonghen in Griekenland, een streep in de hoek, achter zich (936 stemmen). De gelijkmaker van Romelu Lukaku in het slot in de thuismatch tegen Griekenland (1-1), een trap in de val na een knappe borstcontrole, vervolledigt het podium met 912 stemmen.