Belgische F-16’s onderscheppen twee Russische bommenwerpers onderweg naar Verenigd Koninkrijk

Twee Belgische F-16’s hebben maandagmiddag twee Russische bommenwerpers onderschept die boven de Noordzee vlogen, ten noorden van Nederland. De spoedinterventie kadert in de bewakingsopdracht van het Benelux-luchtruim die België momenteel op zich neemt. Volgens Defensie is het geen toeval dat de bommenwerpers in het Nederlandse luchtruim verzeild raakten.

De twee gevechtsvliegtuigen stegen rond 11.21 uur op vanop de basis van Florennes voor de spoedinterventie. “De toestellen werden vanuit het CAOC in het Duitse Uedem bevolen om twee Russische militaire vliegtuigen te onderscheppen boven de Noordzee”, luidt het in een persbericht van Defensie.

De F-16’s gingen boven het noordoosten van Nederland door de geluidsmuur, aldus de Nederlandse luchtmacht en later ook de Belgische luchtcomponent op Twitter.

Rond 11.51 uur voerden de piloten een visuele identificatie van de Russische toestellen uit, op een hoogte van 9.000 meter boven de Noordzee ten noorden van Nederland. Dat gebeurde in de Nederlandse verantwoordelijkheidszone van het NAVO-luchtruim. Het ging om twee ‘Black Jack’ TU160 Tupolev-bommenwerpers, die richting Verenigd Koninkrijk vlogen. De F-16’s volgden de Russische toestellen, tot vliegtuigen van de Britse luchtmacht de opdracht overnamen.

Een Tupolev TU-160. Foto: EPA

Een van de taken van de Belgische Luchtcomponent en de Koninklijke Luchtmacht van Nederland is passend reageren op schendingen van het Benelux-luchtruim, aldus Defensie. De gevechtsleiding houdt daarvoor het luchtruim continu in de gaten. Dat gebeurt op het Control & Reporting Center in Glaaien (Glons) voor het Belgisch-Luxemburgse luchtruim en op het Air Operations Control Station in Nieuw-Milligen voor de Nederlandse sector. De Belgische luchtmacht neemt de opdracht sinds vorige week op zich, tot en met augustus.

Zojuist #knal boven O-NO NL veroorzaakt door 2x F-16 die door de geluidsbarrière zijn gegaan — Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) 15 januari 2018

Permanent staan twee F-16’s paraat. Die moeten in enkele minuten kunnen opstijgen zodra de gevechtsleiding een vliegtuig heeft opgemerkt, dat zonder radiocontact het luchtruim boven de Benelux binnenvliegt. De jachtvliegtuigen van de zogeheten Quick Reaction Alert (QRA) moeten dan het ongeïdentificeerd vliegtuig onderscheppen. Voor België voeren F-16’s van de basissen Kleine Brogel en Florennes de taak beurtelings uit.

Na de onderschepping tankten de twee Belgische jets op de luchtmachtbasis van het Nederlandse Leeuwarden. Intussen zijn ze naar Florennes teruggekeerd.