Meer dan 1.000 jonge Denen aangeklaagd voor verspreiden seksfilmpje met 15-jarigen

De Deense politie heeft meer dan duizend jongeren aangeklaagd omdat ze twee seksfilmpjes en een foto hadden gedeeld waarin twee vijftienjarigen te zien zijn. “We nemen de zaak zeer ernstig, want dat heeft grote gevolgen voor de betrokkenen”, zegt de politie in een persbericht. De zaak kwam aan het licht via een tip van Facebook.

Facebook kreeg meldingen binnen dat de expliciete beelden nog tot eind vorig jaar gedeeld werden via berichtendienst Messenger. Het bedrijf bracht de Amerikaanse politie op de hoogte en via Europol kwam het dossier in Denemarken terecht. Het merendeel van de duizend jongeren deelde de beelden een paar keer, maar enkelen deden het honderden keren.

“We denken dat jongeren goed weten dat de gevolgen voor de slachtoffers groot kunnen zijn als ze dit soort materiaal delen”, stelt de Deense politie. “Maar ze weten misschien niet dat het strafbaar is en dat ze wegens verspreiden van kinderporno veroordeeld kunnen worden.” Na een veroordeling kunnen deze jongeren niet meer in een kleuterschool werken of voetbaltrainer worden en kunnen ze mogelijk de Verenigde Staten niet meer inreizen.