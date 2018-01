Club Brugge wil deze winter nog een nieuwe doelman binnenhalen, en heeft al iemand op het oog

Club Brugge heeft nog een doelman op het oog. De leider in de Jupiler Pro League praat met Denys Boyko van het Turkse Besiktas over een huur tot het einde van het seizoen. Boyko is een 29-jarige Oekraïnse doelman die net geen twee meter groot is. Boyko werd vorig seizoen uitgeleend aan Malaga, maar ook die passage bleek geen succes. Met Vladimir Gabulov, Ethan Horvath en Guillaume Hubert heeft Club al drie doelmannen in haar kern.