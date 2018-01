Bekende comedian reageert op schokkende beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag: “Verrast en bezorgd”

Een anonieme getuigenis over de bekende comedian Aziz Ansari deed afgelopen weekend heel wat stof opwaaien in de Verenigde Staten. Ansari staat bekend als een voorvechter van onder meer vrouwenrechten en schaarde zich overtuigd achter de slachtoffers van #MeToo. Uit de getuigenis bleek dat ook hij niet vrij is van schuld, al laat hij nu weten dat het er volgens hem helemaal anders aan toe ging.

Ze leerden elkaar kennen op een afterparty van de Emmy Awards in 2017 en besloten enige tijd later voor het eerst op date te gaan. Ansari nam Grace, een schuilnaam, mee naar een exclusieve oesterbar in een oude boot op de Hudson in New York. Volgens Grace was het een fijne avond waarbij Ansari vooral luisterde. Al zat hij duidelijk op hete kolen om haar mee naar zijn appartement te nemen.

Daar ging het echter volledig de verkeerde kant op voor Grace. Ze waren nog maar net binnen of de man begon haar te zoenen. “Plots zat zijn hand op mijn borst”, vertelt ze aan babe.net, de website die haar volledige getuigenis optekende. Ansari zou zich uitgekleed hebben en haar gezegd hebben dat hij een condoom ging nemen.

Toen Grace daarop reageerde dat ze het graag nog even rustig aan zou doen, ging hij door met kussen, probeerde hij haar oraal te bevredigen en vroeg haar hetzelfde te doen bij hem. Dat deed ze, al voelde ze zich daar niet comfortabel bij, zo luidt het. Toen Ansari haar vroeg waar hij seks met haar mocht hebben, antwoordde ze in een poging daar onderuit te komen: “Volgende keer.”

“Oh, je bedoelt op een tweede date”, was het antwoord van Ansari. “Wel, als ik je nu nog een glas wijn inschenk, telt dat dan als een tweede date?” Grace trok zich even terug in de badkamer en toen ze terugkwam vroeg de comedian haar of alles in orde was. Ze zei dat ze zich liever niet geforceerd zag worden om dingen te doen, omdat ze hem dan zou haten. Het antwoord van Ansari was hoopgevend: “Oh ja, ik begrijp het. Het is alleen leuk als we het allebei leuk vinden.”

Daarna begon Ansari echter gewoon opnieuw. Hij bleef haar maar vragen om seks en begon zijn penis tegen haar aan te wrijven. Uiteindelijk vond Grace de moed om tegen hem in te gaan: “Ik stond op en zei dat ik niet klaar was om dat te doen, dat ik dat echt niet van plan was.”

Opnieuw reageerde de comedian vol schijnbaar begrip. Dit keer stelde hij voor weer kleren aan te trekken en samen tv te kijken. Het duurde echter niet lang of alles herhaalde zich opnieuw. In tranen verliet Grace zijn appartement. “Ik heb de hele rit naar huis gehuild. Ik voelde me gebruikt. Dat laatste uur was zo uit de hand gelopen.”

Ongeveer een dag nadat het verhaal publiek gemaakt werd, kwam Ansari zelf met een reactie.

“In september vorig jaar ontmoette ik een vrouw op een feestje. We hebben nummers uitgewisseld. We sms’ten elkaar en gingen uiteindelijk op date. We zijn uit eten gegaan en naderhand hebben we seksuele activiteiten gesteld, die volgens alle indicaties met wederzijdse instemming gebeurden”, klinkt het uit het kamp van Ansari.

“De volgende dag kreeg ik een bericht van haar waarin ze zei dat ‘hoewel het leek alsof alles oké was’, ze zich ongemakkelijk voelde. Het is waar dat alles oké leek voor mij, dus toen ik hoorde dat dat voor haar niet het geval was, was ik verrast en bezorgd. Ik heb haar woorden ter harte genomen en privé gereageerd nadat ik de tijd had genomen om te verwerken wat ze had gezegd. Ik blijf de beweging steunen die nu aan de gang is in onze cultuur. Het is nodig en het werd hoog tijd.”