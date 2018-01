Ryan Giggs moet Wales naar het EK 2020 loodsen

Ryan Giggs is de nieuwe bondscoach van Wales. Dat heeft de voetbalbond van Wales (FAW) maandag bekendgemaakt. De ex-speler van Manchester United ondertekent een contract voor vier seizoenen.

“Ik ben erg trots dat ik me bondscoach van Wales mag noemen”, reageerde Giggs. “Er staan ons verschillende mooie uitdagingen te wachten, zoals de Nations League en de kwalificaties voor het EK 2020.” De eerste opdracht voor Giggs is een oefeninterland tegen China, in maart volgend jaar.

Giggs volgt Chris Coleman op, die in november naar Sunderland trok. Onder Coleman verbaasde Wales de wereld door op het EK 2016 in Frankrijk de halve finales te halen. Gareth Bale en co schakelden toen in een voor de Rode Duivels dramatisch verlopen kwartfinale België uit. Coleman kon zijn team nadien niet naar het WK in Rusland leiden.

Giggs speelde zijn hele profcarrière gedurende 24 jaar bij Manchester United en kwam 64 keer uit voor de nationale ploeg. Als enige ster van Wales wist hij zijn land nooit naar een groot toernooi te helpen. In zijn laatste seizoen als profvoetballer (2013-2014) fungeerde Giggs ook als assistent van manager David Moyes. Na diens ontslag in april maakte de Welshman het seizoen af. Hij werkte daarna twee jaar als rechterhand van Louis van Gaal.