Nico (36) stierf bijna twee jaar geleden, maar nog steeds wordt er gekibbeld over wie achter het stuur zat

Lendelede / Izegem - Nico Verfaillie (36) en zijn partner Nancy M. (34), beide uit Emelgem, keerden op 30 april 2016 om 2 uur 's nachts van hun stamcafé 't Nieuw Paradijs in Lendelede terug naar huis. Bijna twee jaar later is nog steeds onduidelijk wie achter het stuur zat en zo het dodelijk ongeval veroorzaakte.

Bijzonder plastisch en bij momenten zelfs gruwelijk gedetailleerd. Dat is het minste wat je kan zeggen over de discussie die maandag op de politierechtbank in Kortrijk werd gevoerd. Drie advocaten probeerden de rechter er elk op hun eigen manier van te overtuigen wie achter het stuur zat op het moment dat Nico Verfaillie (36) uit Emelgem verongelukte.

De advocaat van de zonen en dochter van Verfaillie en het Openbaar Ministerie bleven bij hun punt: beklaagde Nancy M. (34) uit Emelgem zat achter het stuur. Maar die laatste ontkent dat nu volledig. “Ik weet niet meer wat er gebeurd is”, zei ze maandag op de politierechtbank.

Wie het dus was die aan het stuur trok, over de rotonde vlamde en uiteindelijk 700 meter verder van de baan reed waarna Verfaillie uit de wagen werd geslingerd, kan volgens Van Parys niet gezegd worden. Terwijl M. meteen na het ongeval wel toegaf dat zij reed. “Maar er bestaat twijfel, dus verdient mijn cliënt de vrijspraak.”

Ook de advocaat van de verzekering volgt die piste. “Bovendien stond de stoel van de bestuurder ver naar achter. Zo ver dat iemand van 1,65 meter, Nancy's lengte, niet behoorlijk aan de pedalen kon. Allemaal zaken die niet te verklaren zijn.”

Onlogische verklaring

Bono (15), Tybo (18) en Chloë (17) Verfaillie uit Hulste hoorden de pijnlijke verklaringen die de onschuld van M. moesten bewijzen. “Op de passagiersstoel werden massieve verplaatsingen van bloed en lichaamsweefsel vastgesteld. Het was Nico die zulke zware verwondingen had, hij zat dus op die stoel. M. wil gewoon haar verantwoordelijkheid ontlopen.”

Het Openbaar Ministerie deelt die mening. “In elk verhoor heeft M. volgehouden dat zij reed en plots is ze van mening veranderd. Getuigen zagen ook hoe zij bij het vertrek achter het stuur zat. Bovendien is wat ze zegt compleet onlogisch. Hoe kan hij zogezegd bestuurder zijn en door het rechterraam geslingerd zijn? Dan moet hij òver haar gevlogen zijn. Dat is gewoon niet logisch. Mijn ambt is van oordeel dat de beklaagde wel degelijk de bestuurder is.”

Op 12 februari velt de rechter een vonnis.