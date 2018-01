50 opvarenden moeten uit boot springen om aan vuurzee te ontkomen: minstens één dode

Voor de kust van de Amerikaanse staat Florida is zondag een boot volledig uitgebrand. Vijftig mensen moesten in de Golf van Mexico springen om zichzelf in veiligheid te brengen. Minstens één vrouw kwam om het leven, zeker veertien anderen raakten gewond. Het ging om een shuttledienst die onderweg was naar een grotere casinoboot.

De brand brak zondagnamiddag uit rond kwart over vier (plaatselijke tijd). Uit een eerste onderzoek zou blijken dat een probleem met de motor aan de oorzaak lag van de vuurzee. “Ook de kapitein van de boot liet intussen weten dat er een probleem was met de motor”, aldus Shawn Whited van de lokale brandweer. “Hij zag rook uit de machinekamer komen, besloot de boot meteen te keren en alle opvarenden te verwittigen om het schip te verlaten.

De achttien meter lange shuttle was op weg naar een casinoboot, een kleine vijf kilometer verderop. Het vaartuig had echter nog maar ruim negentig meter afgelegd vanuit Port Richey toen de problemen zich al voordeden. Uiteindelijk bleef er van de boot niks over.

Minstens één vrouw kwam om het leven, veertien anderen raakten gewond. Variërend van onderkoelingsverschijnselen door het koude water en ademhalingsproblemen vanwege de enorme rookvorming. Een officieel onderzoek naar de brand zal binnenkort volgen.