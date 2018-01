De vloek van de monstertransfer? Na amper twee basisplaatsen opnieuw slecht nieuws voor Barcelona-ster

Het is nog niet het seizoen van Ousmane Dembélé. De Franse flankaanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van Borussia Dortmund naar FC Barcelona voor 105 miljoen euro, maar raakte dan geblesseerd. Na een korte comeback ligt Dembélé er nu weer een tijdje uit.

Door een zware dijbeenblessure speelde de 20-jarige Dembélé tot nu toe slechts acht wedstrijden voor de Blaugrana. In totaal kwam hij aan amper 353 minuten voor de fiere leider in La Liga. Twee keer stond de Fransman aan de aftrap: in september in de Champions League tegen Juventus en vorige week in de competitie tegen Levante. In beide gevallen won Barcelona met 3-0.

Dembélé was na de wedstrijd tegen Levante twee keer invaller. Eerst in de bekerwedstrijd tegen Celta de Vigo, daarna in La Liga tegen Real Sociedad. In die laatste wedstrijd raakte hij echter opnieuw geblesseerd. Dembélé liep volgens Marca een hamstringblessure op, waaraan hij ook al last had tegen Celta. Die zou hem drie tot vier weken aan de kant houden.

Alweer een tegenslag dus voor de Fransman die tot vorige week de duurste transfer ooit was van Barcelona. Tot de Blaugrana 160 miljoen euro betaalden voor Philippe Coutinho.