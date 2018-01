Chinees ruimtestation stort binnen enkele weken neer op Aarde

Brokstukken van het eerste Chinese ruimtestation, dat al meer dan een jaar op drift is, zal waarschijnlijk binnen enkele weken op Aarde neerstorten.

In september 2011 lanceerde Peking zijn eerste ruimtestation, de Tiangong-1 (“Hemels Paleis”). Ondertussen heeft China de controle over het meer dan acht ton wegende ruimteschip, dat sinds 2013 niet meer operationeel was, verloren.

Het ding komt sowieso naar beneden. Volgens Holger Krag van het Europese Ruimtevaartbureau ESA zal dit tussen midden maart en midden april zijn.

Ook hij noemde de kans dat daarbij iets op de begane grond zal gebeuren “zeer, zeer gering”.

Volgens specialisten is er immers geen reden voor (te veel) paniek. Een groot deel van het Hemels Paleis zal immers opbranden in de dichte lagen van de atmosfeer. De rest, mogelijk honderd kilo, valt wel ergens.

Peking gaat ervan uit dat dit in zee gebeurt. Want zeventig procent van het aardoppervlak bestaat uit water. Valt het dan nog op land, is de kans dat iemand het op zijn of haar hoofd krijgt weer klein want slechts twee procent van het land is bewoond.

De NASA schat de kans dat puin van het ruimtestation iemand raakt op 1 op 3.200.