Hij won ooit de Europa League maar nu zit deze spits zonder club om een reden die werkelijk niemand gelooft

Iedereen die een beetje in voetbal geïnteresseerd is, heeft een favoriete club. Ook profvoetballers zijn daar logischerwijze niet vreemd aan. Zo ook Pavel Pogrebnyak. De 34-jarige Rus zit door zijn voorliefde nu echter zonder club.

Pavel Pogrebnyak zit al een tijdje in de nadagen van zijn carrière, maar ooit was de spits erg succesvol. Met Zenit Sint-Petersburg won hij in 2008 de Europa League en werd hij met tien doelpunten topscorer van de campagne dat seizoen. Pogrebnyak kroonde zich ook tot topschutter in Rusland en hielp Zenit zo aan de landstitel in de Premier Liga. Hij mocht dan ook mee naar het EK diezelfde zomer.

Sindsdien speelde de Rus voor Stuttgart, Fulham en Reading, en sinds 2015 is hij aan de slag bij Dinamo Moskou. Was hij aan de slag, want Pogrebnyak wordt waarschijnlijk ontslagen nadat hij loog over een ziekte. De Rus beweerde niet mee te kunnen spelen in de wedstrijd tegen Anzji op 9 december 2017, maar deed intussen iets helemaal anders dan in bed liggen.

Pogrebnyak postte enkele dagen geleden een foto van een trip naar Turijn (de foto bovenaan), waar hij de wedstrijd tussen zijn favoriete club Juventus en Inter ging bekijken met enkele vrienden. En laat die wedstrijd nu net hebben plaatsgevonden op… 9 december 2017.

Dinamo kon er niet om lachen en opende meteen een intern onderzoek. “Pavel heeft de voorwaarden in zijn contract geschonden”, klonk het in een reactie aan het Russische Tass. De Russische club zet Pogrebnyak waarschijnlijk aan de deur, ook al kwam hij dit seizoen nog maar één keer in actie.