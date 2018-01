Scheidsrechter Luc Wouters bergt na 15 jaar zijn fluitje op: “Combinatie niet langer mogelijk”

Brussel - Scheidsrechter Luc Wouters heeft zijn laatste wedstrijd in de Belgische voetbalcompetitie in 2017 gefloten. De burgemeester van Lummen zet “met onmiddelijke ingang” zijn carrière als scheidsrechter stop, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag bekend.

De 48-jarige Wouters besliste dit weekend, wanneer hij met zijn collega-scheidsrechters op winterstage in Tubeke was, te stoppen als scheidsrechter. “De combinatie van zijn job en de alsmaar hogere eisen die gesteld worden aan onze scheidsrechters maakten het voor hem niet meer mogelijk om op een professionele wijze wedstrijden voor te bereiden en te leiden”, verklaarde de KBVB. “We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel succes in zijn professionele loopbaan.”

Wouters debuteerde in 2002 op het hoogste niveau in België, vijf jaar later floot hij zijn eerste wedstrijd in de Europa League. Na een carrière van vijftien jaar, waarvan zeven ook op internationaal niveau, vond de Lummenaar het welletjes. Op 17 december 2017 floot hij met Zulte Waregem-Antwerp (1-2) zijn laatste duel.

Wouters heeft wel de intentie om actief te blijven in de scheidsrechterswereld. Daarover zal hij binnenkort samenzitten met scheidsrechtersbaas Johan Verbist, zo bevestigde de KBVB nog.