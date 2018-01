Belgische crimineel die op Most Wanted-lijst stond geeft zich aan bij politie

De Most Wanted-lijst van Europol is één naam korter geworden. Een Belgische crimineel heeft zich aangegeven bij de politie, waardoor zijn naam van de lijst gehaald werd. Hij stond op de lijst voor zijn betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel, bevestigt de federale politie aan onze redactie.

De Europese politiedienst Europol houdt op het internet een Most Wanted-lijst bij met al dan niet veroordeelde criminelen en verdachten van misdrijven. Op die lijst prijkt nu één naam minder: die van Artur N., een 38-jarige Belg die op 26 november 2014 door een Brusselse rechtbank veroordeeld werd tot vijftien jaar cel wegens “leiderschap van een criminele organisatie en internationale drugshandel”.

De veroordeling kwam er nadat de speurders een jaar eerder meer dan dertig huiszoekingen hadden verricht (in binnen- en buitenland) in het kader van een onderzoek naar een internationale drugsbende. In België werden onder meer professionele laboratoria aangetroffen in Vilvoorde en Chimay en werd ruim 1,5 ton MDMA in beslag genomen. Hoewel de agenten dertien verdachten wisten op te pakken, kon N. ontkomen. Sindsdien was hij spoorloos, maar daar is nu verandering in gekomen.

Zichzelf aangegeven

Hij heeft zichzelf aangegeven bij de federale gerechtelijke politie in Asse, bevestigt de federale politie. “Hij stond op de Belgische Most Wanted-lijst.” Ook Europol bevestigt de arrestatie.

Postkaart

Zowel de Europese politiedienst als de federale politie in ons land hadden afgelopen zomer een nieuwe campagne gelanceerd. Een grappig uitziende, in de vorm van een zomers postkaartje met daarop Manneke Pis en een pak frieten. Gericht aan N., die werd veroordeeld maar al die tijd spoorloos gebleven was. “Het Belgische FAST-team had betrokkene uitgekozen als Belgische ‘deelname’ voor die campagne”, zegt Tine Hollevoet van Europol.

“Beste A. Belgische frieten zijn de beste en we weten dat je ze mist. Kom terug om van een portie te genieten. We hebben nog een leuke verrassing in petto”, stond erop te lezen, in de hoop dat er tips zouden binnenkomen. “Het is zeker niet uitgesloten dat de verdachte zich daardoor in het nauw gedreven voelde”, aldus Hollevoet. De man heeft zich maandagvoormiddag aangegeven bij de federale gerechtelijke politie in Asse.