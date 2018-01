Afval in loods vat vuur, personeel voorkomt erger

Wielsbeke - Bij Callens Reiniging in de Breestraat in Wielsbeke brak gistermorgen rond 8.15 uur brand uit in een loods.

In de loods in kwestie wordt afval gesorteerd voor het naar de verwerkers gaat. “Onze werknemers waren aanwezig en zijn zelf begonnen met blussen”, zegt de zaakvoerster. Om de brand volledig onder controle te krijgen, werd ook de brandweer gecontacteerd. “Bij onze aankomst waren er nog vlammen, maar vooral heel veel rook”, zegt luitenant David Vandecaveye van de hulpverleningszone Fluvia, die met de korpsen van Waregem, Harelbeke en Deerlijk ter plaatse kwam. “Met hulp van het bedrijf hebben we de afvalberg opengetrokken. Daarna hebben we alles goed nageblust.”

De brandhaard bleef uiteindelijk beperkt. Buiten een zwartgeblakerde betonnen muur was er ook geen schade aan de halfopen loods. Het was de eerste keer dat het bedrijf met brand geconfronteerd werd. Volgens de brandweer ontstond het vuur accidenteel.