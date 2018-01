Paul Lambert moet Stoke City naar behoud loodsen

Paul Lambert is de nieuwe trainer van Stoke City. Dat heeft de Premier League-club maandag bekendgemaakt. De 48-jarige Schot, die de vorige week ontslagen Mark Hughes opvolgt, ondertekent een contract voor twee seizoenen en half.

Als trainer bouwde de veertigvoudig international zijn carrière geleidelijk op. Via Livingston, Wycombe Wanderers en Colchester United belandde hij in 2009 bij Norwich City. Hij leidde de ‘Canaries’ in twee jaar vanuit het derde niveau naar de Premier League. Lambert werkte daarna bij Aston Villa, Blackburn Rovers en Wolverhampton Wanderers, waar hij afgelopen zomer vertrok.

De Schot zit maandagavond nog op de tribunes van Old Trafford als zijn nieuwe werkgever Stoke City het opneemt tegen Manchester United. Stoke staat in de Premier League op de achttiende plaats (op twintig), met twintig punten uit 22 wedstrijden.