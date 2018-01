Bromfietser (58) in levensgevaar na ongeval in Landen

Landen - Een 58-jarige man verkeert in levensgevaar, nadat hij zaterdag een ongeval had met zijn bromfiets. Dat meldt het Leuvense parket maandag.

Voorbijgangers troffen de man zaterdagavond rond 21.50 uur aan in de Sint-Jobsstraat in Landen. De man lag naast zijn bromfiets op de grond en had een zware hoofdwonde. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Omdat er geen getuigen van het ongeval waren, stelde het parket een verkeersdeskundige aan. Die stelde dat de man, een 58-jarige uit Landen, waarschijnlijk slecht ten val was gekomen, toen hij de straat naar beneden reed.